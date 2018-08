Mode · Baby: Patch It · Crazy – Dit is goedkope ugg Classic kopen

Fashion baby is een collectie die de geest en stijl van vrouwen in Californië viert. Deze vrouw is een fascinerende en grunge-mix. Ze afhankelijk van haar stemming, kan het een Tomuboi en ultra vrouwen. Deze is geïnspireerd door de tweedeling, we schapenvacht van de verklaring, in aanvulling oversized patch, waarvan de details in het oog springende, we hebben de meest iconische silhouet gemaakt. Een unieke koop ugg voor dames goede vet en pretentieloos, deze collectie is een nieuwe uitdrukking van het merk. Dit is trouw aan de wortels, en de aanpak is vers.

In de derde definitieve release zal ik Patch It Crazy introduceren. Patch speelse vult het bleken denim, zeer roepen de westkust van houding.

Hoe om de stijl te stellen: om de weergave van een viering van de woestijn te maken, zullen we bouwen in Californië gevoel van de schoenen. Voor een stoere dressing adviseren we Bikini onder chique kimono, met Patch It Classic Short Boots, of One Piece Swimsuit met oversized spijkerjack en Patch It Coquette-slippers. Als je van minder voor de hand liggende kleding houdt, combineer dan Patch It instappers en eigenzinnige Palazzo-broeken en glanzende banden. Verzamel dan alle meisjes voor de zon, muziek, dansweekend.