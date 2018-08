Kuten minkä tahansa suorituskykyä olevan halpa naisten parajumpperit parka tapauksessa, paljon valitusta löytyy yksityiskohdista. Jotkut ovat ilmeisiä, kuten irrotettavat täyden klusterin, korkeatasoiset alas täytetyt huput, joissa on kaksinkertaiset kiristysnauhat.

Katso lähemmäksi ja löydät toiminnalliset kosketukset, kuten myrskylaukut, joissa on magneettiset sulkimet, nappikuulokkeet ja vyötärölaukutaskut, sisäpuoli-vetoketjutaskut ja säädettävät kylkiluukut, joissa on peukalon aukot. Ei-pillerin mikrofleece-kaula-aukko ja fleece-vuorattu kädenlämmitintätasku pitävät sinut viihtyisäksi.

Muita ominaisuuksia, kuten vyötärönauhan vetoketju, piilotetut kaksisuuntaiset vetoketjut ja kainaloiden tuuletusjärjestelmät auttavat säätelemään kehon lämpötilaa ennalta arvaamattomissa olosuhteissa. Joissakin malleissa on täyteinen tuulihame, jossa on kätevät magneettiset sulkimet ja irrotettava kojootin turkki, jossa on muokattavissa oleva huppu-kehysviira.

Se sanoi, että ehkä sen tärkeimmät tekniikat ovat iäkkäitä: eettisesti hankittu 100-prosenttinen premium kanadalaisen alkuperän valkoinen ankka eristystä ja tunnollisesti ostettua kojootin turkista.

Nobis-syksy / talvi 2017 -mallisto kaksinkertaistuu parajumpers parka myytävänä tyylikkäissä, mustassa, harmaassa ja laivastomessuissa olevissa ulkoväreissä, mutta se myös vie joitain mitattuja riskejä kokeilemalla nykyaikaisia ​​sävyjä, kuten syviä, rikas bluesia ja cabernet. Vain väkivaltaisia, kirkkaita värejä on vain vähän. Julisteita, kuten Cartel-turkkihaalari takki ja Yatesy parka, ovat houkutelleet roikkuvia amerikkalaisia ​​julkaisuja kuten Esquire ja GQ.