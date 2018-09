Série UGGLIFE SURF: KASSIA MEADOR – Ceci est pas cher ugg brille

Nos ugg bottes pas cherclassiques sont nées sur une plage du sud de la Californie et sont toujours portées par les surfeurs pour les garder au chaud après une séance matinale. Pour célébrer les débuts et les débuts des bains de soleil, nous vivons en Californie, surfons, professons la créativité pour incarner l’esprit libre et créer de belles choses.

Nous avons visité Venice Beach et avons rencontré une fois la légendaire Cassia · Miador, qui s’appelait “The Queen of Fame” selon le New York Times. Elle est également créatrice de césures multiples. Les concepteurs, les photographes et les musiciens jouent sur le balcon un bol sonore tibétain et s’en inspirent naturellement. Après avoir collaboré avec une combinaison de protection de l’eau de pointe avec 17 années de carrière et de surf sur la compétition, elle est partie en 2013 pour créer sa propre marque. KASSIA + SURF est ce que les femmes ont fait pour les femmes, rendant les combinaisons toujours vives. Il est de haute qualité, matériau écologique et design onirique.

Après avoir surfé à Venise, traversé les montagnes et regardé l’atelier de Cassia, nous nous sommes assis et avons parlé de voyager en Californie et de surfer pour les femmes.

Comment est-ce que tu as grandi comme l’un des seuls surfeuses de Malibu?

En fait, j’ai grandi dans la vallée, mais je surfe toujours sur Malibu, alors les gens pensaient que je venais de là. Je suis vraiment content Entouré de béton dans la vallée, la plage était un décor de rêve de mon illusion. Donc, quand je suis arrivé, j’étais plongé dans l’eau comme la magie de la mer. Quelles que soient les conditions, quelle que soit la vague, j’étais là et dédiée du soleil au coucher du soleil.

A cette époque, il n’y avait pas beaucoup de filles qui surfaient sur de longues planches comme nous. Cependant, en fait, Malibu avait environ 5 à 6 scènes de bûcheron, alors je regardais beaucoup de femmes. C’était un endroit unique, mais le voyage dans les vagues n’était pas la même atmosphère. Il était très rare de voir d’autres femmes dans la formation.

